Organizzata dall’Associazione Musica contro le mafie, della rete di Libera fondata da don Luigi Ciotti, ritorna per il decimo anno consecutivo il concorso nazionale “Premio Musica contro le mafie” che sostiene e valorizza la musica socialmente impegnata. Il tema di questa edizione è #Oltreiconfini. Un invito a stimolare un pensiero preciso, verso un mondo senza barriere, senza divisioni di credo e di razza, senza poteri che oscurino cuori e menti. La creatività che stimola il desiderio di cercare l’unione nella diversità e farsi portatrice di un cambiamento profondo “guidato dalla musica” con gli artisti in prima linea.Da oggi è possibile iscriversi gratis dal sito https://www.musicacontrolemafie.it/10edizione.

Per ricevere informazioni sull’iniziativa occorre scrivere all’indirizzo mail premio10@musicacontrolemafie.it La partecipazione è a titolo gratuito e ha come obiettivo, è scritto in una nota degli organizzatori, “un’accurata selezione di realtà artistiche con una spiccata sensibilità per i temi sociali, anti-mafia e soprattutto per la diffusione di Buone Idee e Buone Prassi attraverso la musica. Il concorso contribuisce, grazie al sostegno di importanti partner alla crescita artistica ed offre premi utili all’accrescimento professionale”.

Nella scorsa edizione il premio è stato assegnato a Gero per la canzone “Svuoto il bicchiere”, dedicata alla vita e alla voglia di vivere del giudice Paolo Borsellino; al Trio ABC Positive, vincitori del premio speciale per gli Artisti Under 35 con il brano che racconta la storia di un padre di famiglia vittima della mafia.

Entrambi i vincitori principali della 10ma edizione del Premio si esibiranno, insieme ad altri artisti premiati, alla cerimonia di consegna dei Premi a Casa Sanremo a febbraio 2020 durante la settimana del prossimo Festival della Canzone Italiana, grazie alla partnership con Casa Sanremo. Il primo classificato riceverà in premio showcase in alcuni dei più importanti festival italiani grazie alla Partnership con Keepon Experience e Doc Servizi; l’esibizione sul palco dell’1 Maggio Libero e Pensante di Taranto 2020 e, sarà ospite in più tappe di “Casa Sanremo Tour 2020” e showcase presso Casa Sanremo e riceverà un borsa di studio/produzione destinata allo sviluppo della propria attività artistica. Un’altro premio che contribuisce concretamente allo sviluppo e alla crescita artistica, è scritto nella nota, è il Premio Speciale “La Musica Può – Under 35” (MIBAC-SIAE-Perchicrea), grazie alla collaborazione con Mk Live, rivolto agli artisti e autori sotto i 35 anni e che consiste nella realizzazione di un prodotto video/documentario della propria esperienza a Sanremo durante la cerimonia di premiazione, una troupe a disposizione i giro per la Città del Festival della canzone Italiana.