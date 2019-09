“Mala gestione delle risorse economiche per ottimizzare le condizioni lavorative, assenza di forniture di vestiario, carenza di automezzi, ripristino delle corrette relazioni sindacali”. Sono le rivendicazioni della Fp Cgil riassunte in una nota dal coordinatore regionale di categoria, Sandro Atzeni, in cui si annuncia che gli iscritti al sindacato diserteranno domani, venerdì 6 settembre, nella casa di reclusione Is Arenas, ad Arbus, le celebrazioni per l’anniversario di fondazione della Polizia penitenziaria.

“Prima di essere sindacalisti siamo poliziotti e intendiamo dare un segnale forte – spiega Atzeni – esprimendo il nostro disappunto per la situazione nefasta cui versa l’istituto Arburese”.

“Siamo fermamente convinti – sottolinea – che non vi è assolutamente nulla da festeggiare vista la disastrosa situazione in cui versa il Corpo e lo stato d’abbandono totale da parte di un’Amministrazione assente e silente nei confronti degli uomini e delle donne in uniforme che, giornalmente con la propria abnegazione e il proprio spirito, sono gli unici protagonisti nel mantenere il sistema penitenziario”.