Furto al Maury’s di Viale Marconi ieri pomeriggio intorno alle 19,30. Tre individui, due uomini ed una donna, hanno oltrepassato la barriera delle casse con il carrello pieno di merce asportata dagli scaffali del supermercato, ma sono stati intercettati dalle Volanti della Questura.

L’autista non ha risposto all’alt intimato dai poliziotti e ne è scaturito un inseguimento ad altissima velocità, piuttosto pericoloso, in Viale Marconi, in direzione Quartu, terminato in via Leoncavallo, dove l’autista ha tentato ancora di resistere speronando una delle tre auto della Polizia.

I tre, tutti cagliaritani di San Michele, sono stati arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Notizia in aggiornamento.