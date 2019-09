Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 08:00, a seguito di una chiamata alla sala operativa 115 del Comando di Cagliari per una richiesta di soccorso per un grosso albero caduto su una vettura in via dei Giudicati, con persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

La sala operativa ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento 1A della centrale con APS una AG Autogrù VVF e AS Autoscala VVF.

Le persone rimaste coinvolte nell’incidente erano una donna con un bambino, che fortunatamente sono risultati illesi e sono stati presi in carico da un’ambulanza del 118.

Sul posto anche la polizia municipale per garantire la sicurezza dell’area regolando la viabilità.