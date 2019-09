Al via venerdì 6 settembre, nella Villa Ofelia di Sestu, in via Parrocchia 88, la quarta giornata della dodicesima edizione del festival IN PROGRESS…ONE, unica roccaforte sarda del progressive rock, sempre più conosciuto a livello nazionale e capace di attirare ogni anno nomi prestigiosi tra vecchia guardia e nuove leve grazie all’organizzazione dell’associazione Mediteuropa e al sostegno di Assessorato regionale della Cultura, Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e Comune di Sestu.

Due i concerti in programma: quest’anno infatti il tema dell’evento è “I suoni e i colori” e propone il ritorno del leggendario Banco del Mutuo Soccorso.

IL PROGRAMMA

Il programma di venerdì 6 settembre si apre alle ore 19, con la presentazione del libro “Manuale di armonia pop-rock” da parte degli autori Emilio Capalbo, docente di composizione del Conservatorio di Cagliari, e Maurizio Marzo, chitarrista e docente di musica. Edito dalle Edizioni Kappabit, il testo si propone di rendere accessibile un argomento ostico come quello dell’armonia musicale, anche grazie al ricco corredo di contenuti multimediali accessibili grazie ai codici QR presenti tra le pagine.

La musica torna protagonista alle ore 21, con il duo composto da Massimo Ferra (chitarrista e docente di chitarra jazz al conservatorio di Cagliari) e Mauro Mulas (tastierista e compositore cagliaritano): dalla classica combinazione tra organo Hammond e chitarra elettrica e da una base tipicamente jazzistica, il duo Ferra/Mulas proporrà al pubblico una serie di composizioni originali.

Alle ore 22, un grande ritorno a Sestu, a dodici anni dalla precedente esibizione, sempre nell’ambito di IN PROGRESS…ONE: torna infatti il rinnovato Banco del Mutuo Soccorso, gruppo leggendario dell’ondata prog italiana che travolse l’Europa all’inizio degli anni 70, rimasti nei decenni sulla cresta dell’onda grazie a una carriera di grande spessore artistico. Dopo la scomparsa dell’iconico Francesco Di Giacomo e del chitarrista Rodolfo Maltese, il BMS è tornato sulle scene quest’anno con “Transiberiana”, nuovo album uscito nello scorso maggio in tutto il mondo, a 25 anni dall’ultima uscita discografica, salutato da ottimi riscontri sulla stampa musicale italiana e internazionale: è un disco che ribadisce l’ approccio fuori dagli schemi del Banco, lontano dal luogo comune, moderno e d’avanguardia pur mantenendo un legame viscerale con le radici della propria musica. A Sestu, seconda e ultima data italiana del gruppo per l’estate, il BMS si presenta con una nuova formazione costruita intorno all’inossidabile Vittorio Nocenzi (pianoforte, tastiera e voce), accompagnato da Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica), Nicola Di Già (chitarra ritmica), Marco Capozi (basso), Fabio Moresco (batteria) e Tony D’Alessio (lead vocals).

CHIUSURA DAL 7 ALL’8 SETTEMBRE

La parte musicale della serata inaugurale di IN PROGRESS…ONE 2019, quella del 3 settembre, saltata a causa di un guasto tecnico, diventerà la serata finale di IN PROGRESS…ONE 2019. I concerti in programma (quello del chitarrista Marco Lais e l’esibizione della classe di Composizione Pop-Rock del Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari) verranno recuperati domenica 8 settembre, con i medesimi orari (inizio alle ore 21).

BIGLIETTI

L’ingresso per la giornata di venerdì 6 settembre ha un costo di 10 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Box Office Sardegna oppure la sera del concerto all’ingresso di Villa Ofelia.