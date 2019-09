Si divertono – e imparano – tutti, grandi e bambini. A caccia di ossa di dinosauri nelle campagne di Carbonia vestendo i panni del paleontologo in un vero campo-scuola giurassico. Ma si può sperimentare anche il lavoro di scavo come se si fosse in un deserto. Hanno registrato il tutto esaurito i primi quattro appuntamenti di “Jurassic Camp” a Carbonia.

E ora, a grande richiesta, sono in programma nuove date: sabato 7 settembre con un’attività dedicata agli adulti, mentre mercoledì 11 e venerdì 13 settembre ai bambini con le loro famiglie, per conoscere insieme le tante ricchezze del Museo. L’evento è organizzato dalla società Sistema Museo, con la direzione scientifica di Daniel Zoboli, paleontologo e ricercatore dell’Università di Cagliari. Prima la teoria per non farsi trovare impreparati al momento del dunque.

Poi, sotto la direzione degli esperti, divisi in squadre, i partecipanti si mettono in gioco nell’attività di scavo, ricerca e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro, ricostruito in dimensioni reali. Al termine dell’attività le squadre uniranno il frutto del loro lavoro per completare il “puzzle” preistorico. Alla fine immancabile foto di gruppo finale. Con dinosauro.