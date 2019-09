Un servizio di controllo sui movimenti sospetti di alcune persone ha permesso ai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro di rinvenire nelle campagne di Assolo due fucili calibro 12, uno con la matricola abrasa, l’altro a canne mozze.

I militari li hanno trovati ben nascosti e in buono stato di manutenzione la notte tra mercoledì e giovedì scorsi all’interno di un canale di scarico in una zona molto impervia raggiungibile solo con una camminata di 45 minuti.

Le armi, hanno spiegato i comandanti del Nucleo operativo del Comando provinciale di Oristano David Egidi e della Compagnia di Mogoro Nadia Gioviale, saranno ora inviate al Ris di Cagliari per una serie di accertamenti finalizzati in particolare ad accertare il loro eventuale uso in delitti, in particolare omicidi e rapine, commessi in passato.