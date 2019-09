I militari della 2ª Compagnia di Cagliari nella giornata di ieri, giovedì 6 settembre, nell’ambito di una specifica attività operativa, all’interno di un esercizio commerciale di Villasor, hanno effettuato dei controlli sulla merce posta in vendita.

All’esito alle attività, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 19 paia di calzature riportanti il marchio “Converse” contraffatte, 70 articoli, tra pupazzi e articoli elettrici di vario genere, con il simbolo “CE” non conforme alle prescrizioni comunitarie e 1.431 articoli di diversa tipologia (bigiotteria e accessori per capelli) sprovvisti delle minimali informazioni sulla provenienza e la composizione merceologica, e pertanto non sicuri per gli acquirenti. Ulteriori 30 calzature, senza alcuna etichettatura, sono state ritirate dal mercato.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione complessiva di 2.148,66 euro e la sua posizione, per le diverse infrazioni di natura penale ed amministrativa è stata segnalata alla Camera di Commercio ed all’Autorità Giudiziaria.