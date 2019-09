Intervento di ricerca dei vigili del fuoco per la ricerca di due turiste spagnole di 24 e 25 anni che si sono perse a Cala Luna, in comune di Dorgali, nel corso di una escursione. Le due dopo essersi rese conto di essersi smarrite nel sentiero per Cala Luna, alle 18,12 hanno lanciato l’allarme riuscendo a localizzare la loro posizione nel telefono e a trasmettere i dati alla Sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro.

Immediatamente una Squadra di ricerca e soccorso è partita alla volta di Cala Gonone e dopo quasi due ore di marcia gli uomini del 115 hanno raggiunto le turiste disperse riconducendole verso Cala Luna. Sul posto già attendeva una imbarcazione dei Vigili che, recuperata la squadra e le persone disperse, ha raggiunto il Porto di Cala Gonone alle 21,30, quando è è concluso l’intervento.

La particolarità dello scenario offerto dal territorio nuorese, sarà interessato, nelle settimane prossime, da un’esercitazione nazionale dei Vigili del fuoco esperti in procedure di topografia applicata al soccorso (TAS). L’occasione permetterà di mettere a punto e aggiornare le Procedure operative di ricerca persona e di fornire un test sul campo sulle attrezzature e tecnologie disponibili di recente assegnazione.