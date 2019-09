Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in via Nazionale a Carbonia, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115. La squadra “6A” si è recata sul posto per un’incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Un’auto con alcuni ragazzi, che procedeva ad alta velocità, è andata a sbattere sopra un furgoncino guidato da una donna che trasportava del pane e successivamente i veicoli sono usciti di strada finendo sopra alcuni tabelloni stradali e una colonnina dell’acqua.

Gli operatori VVF hanno provveduto a soccorrere gli occupanti, alcuni estratti dall’auto, congiuntamente al personale Soccorritore sanitario invitato dal servizio di Emergenza del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.