Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte a Villamassargia, verso le 02:30 circa, a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, per l’incendio di un casolare in località Parco S’Ortu Mannu, dove sono andate a fuoco numerose rotoballe di fieno e un’automezzo agricolo.

Sul posto si è recata la squadra di Pronto intervento “5A” del distaccamento di Iglesias con un’APS (autopompa serbatoio) supportata da due ABP (autobotti pompa).

I pompieri hanno proceduto allo spegnimento delle rotoballe di fieno e alla messa in sicurezza della struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.