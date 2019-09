I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Iglesias hanno scoperto una società che opera nel settore delle manutenzioni meccaniche che ha evaso al fisco 80mila euro. L’input per il controllo è arrivato dalla banca dati del Corpo che segnala le anomalie dei contribuenti.

L’opera di ricostruzione del volume d’affari è stata effettuata con l’esame della documentazione fiscale della società all’atto della verifica e di quella che è stata acquisita attraverso controlli incrociati eseguiti nei confronti delle società con cui ha intrattenuto rapporti commerciali l’azienda verificata, qualificatasi “evasore totale” per gli anni 2016 e 2017.

Le operazioni hanno consentito di rilevare che l’impresa, oltre ad aver omesso la regolare istituzione e conservazione delle scritture contabili, ha occultato ricavi per il 2016 e il 2017 sia ai fini delle Imposte Dirette, sia ai fini Irap per 80.139 euro, omettendo di dichiarare l’Iva per un importo di 23.000 euro.

Contestualmente, l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla verifica della corretta dichiarazione delle quote di reddito di competenza dei soci, nei confronti dei quali è stata accertata, per le annualità d’imposta 2016 e 2017, l’omessa dichiarazione di redditi per ciascuno di 24.869 euro, qualificandosi anch’essi quali “evasori totali”.