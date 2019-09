Nella mattinata di giovedì 5 settembre un equipaggio è intervenuto in via Lungo Saline perché un cittadino aveva segnalato al 113 un furto di sabbia dall’arenile del “Poetto” ad opera di un gruppo di turisti spagnoli.

Gli agenti hanno preso contatto con il cittadino che pochi minuti prima aveva assistito a quanto fatto da un gruppo di turisti spagnoli che nel contempo erano in attesa dell’autobus diretti verso il centro città.

I poliziotti hanno quindi raggiunto il gruppo catalizzando l’attenzione verso un uomo, indicato come il responsabile, che compresa la situazione ha estratto dalla borsa un sacchetto di plastica con la chiusura ermetica, contenente circa mezzo kilogrammo di sabbia.

Lo spagnolo ha riferito che aveva preso la sabbia come souvenir della Sardegna senza sapere che cioè era vietato.

Accompagnato negli uffici della Questura, è stato denunciato per il reato di furo aggravato.