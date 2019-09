#WeWantTheRedCarpet: la parola d’ordine della giornata. In vista della marcia per il clima che si terrà oggi pomeriggio centinaia di attivisti e attiviste di tutta Europa hanno deciso di occupare a oltranza il red carpet della 76° mostra internazionale d’arte cinematografica.

«Dal Venice Climate Camp oggi è arrivata la sveglia! Il messaggio è chiaro: la terra sta bruciando! Ora è il momento di mobilitarsi, di prendere seri provvedimenti, di reclamare giustizia climatica e sociale». Un buongiorno deciso che traspare da questo semplice appello, un claim che vuole denunciare ancora la necessità di dichiarare l’emergenza climatica. Un tema scottante che merita il giusto palco e nel giorno della consegna del Leone d’oro, giorno in cui gli occhi del mondo sono tutti puntati su Venezia, non c’è “palco” migliore di quello del red carpet. Non c’è solo la mondanità che si appresta a sfilare nel lungomare e ad affollare le sale del Lido, ma i veri protagonisti – stamattina – sono i più di trecento attivisti internazionali che stanno occupando il punto nevralgico della Mostra.