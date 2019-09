Non è stato ancora identificato l’uomo, dell’apparente età di 50 anni, che ieri è morto annegato a S’Archittu, sulla costa di Cuglieri (Oristano), dopo essere caduto in acqua da uno scoglio mentre scattava alcune foto del mare in tempesta con il suo cellulare.

Dopo l’avventuroso recupero – a causa delle cattive condizioni meteo – eseguito dai Vigili del fuoco con l’impiego di una rete da pesca, il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Cuglieri.

La vittima non aveva documenti con se, o comunque non sono ritrovati. Nella serata di ieri era circolata la voce che si potesse trattare di un turista ospite in un albergo del litorale, ma l’ipotesi è stata poi esclusa dopo gli accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine.