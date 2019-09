Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Un pedone è stato investito nell’intersezione tra via Italia e via E. Filiberto

Un 36enne cagliaritano alla guida di una Clio ha investito un uomo del quale non si conoscono ancora le generalitá precise, che è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo (per dinamica).

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.