La Guardia Costiera di Porto Torres è intervenuta nell’Area Marina protetta dell’Asinara e hanno denunciato tre turisti di Parma, un uomo e due donne, sorpresi a bordo di un gommone nello specchio acqueo antistante Cala Sant’Andrea, zona A di riserva integrale in quanto particolarmente protetta per la presenza di un delicato ecosistema marino.

A Cala Sant’Andrea infatti è assolutamente vietata non solo la navigazione, l’ancoraggio e qualsiasi attività, compresa la balneazione. Non appena intercettata dai militari della Guardia Costiera, l’unità è stata scortata nel vicino porto di Stintino per gli ulteriori accertamenti documentali e gli atti di Polizia giudiziaria.

Al termine dell’attività di controllo, il conduttore del gommone è stato denunciato a piede libero alla Procura di Sassari per aver violato i rigorosi divieti di navigazione all’interno del sito marino protetto.