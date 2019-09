E’ stato trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la giovane piacentina di 28 anni scomparsa due settimane fa con Massimo Sebastiani, operaio di 45 anni. Il corpo è stato trovato nella zona di Sariano di Gropparello, non nella casa dove l’uomo ha accompagnato i carabinieri ma in un fossato, in una zona particolarmente impervia. Per il recupero del cadavere sono stati allertati vigili del fuoco e soccorso alpino.

Massimo Sebastiani, arrestato mentre si nascondeva nel solaio di una casa sulle colline piacentine, è indagato per omicidio. L’uomo si era innamorato della ragazza. E’ stato catturato dopo quasi due settimane di ricerche e indagini.