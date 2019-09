I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, in collaborazione con i colleghi del Comando provinciale di Roma, hanno arrestato due persone e sequestrato oltre 2 kg di eroina purissima che, se venduta al dettaglio, avrebbe garantito ai trafficanti guadagni esorbitanti con cifre da capogiro, nell’ordine dei 400.000 euro.

L’operazione ha consentito di individuare e sottoporre a controllo all’aeroporto di Fiumicino, un anziano turista tedesco, proveniente dal Sudafrica e diretto a Cagliari, con portamento di classe, abbigliamento elegante, in pratica un soggetto insospettabile, non rispondente ai profili del corriere tipo. I militari insospettiti dall’atteggiamento del passeggero, hanno ugualmente ritenuto necessario ispezionare i bagagli, rinvenendo con stupore, all’interno di un ingegnoso doppiofondo ricavato nella parete della valigia, quasi 2 kg di “eroina purissima”.

Da subito l’uomo ha manifestato la volontà di collaborare per permettere l’individuazione del reale destinatario della droga, per cui, sotto la direzione della procura di Civitavecchia ed in coordinamento con la procura di Cagliari, è stata avviata un’operazione speciale di consegna controllata da eseguire in territorio cagliaritano. Le fiamme gialle, hanno operato con circospezione, garantendo il naturale svolgimento dell’incontro nei pressi di un motel convenuto quale luogo di scambio dello stupefacente.

La prosecuzione dell’operazione ha permesso di accertare il coinvolgimento di un 40enne nigeriano, con aspetto professionale che, una volta raggiunto il luogo per lo scambio, è stato arrestato. Dai successivi accertamenti si è scoperto che il nigeriano, gravato da precedenti specifici, fosse colpito da un provvedimento espulsivo dal territorio nazionale.