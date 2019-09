Un forte temporale si è abbattuto su Milano la scorsa notte provocando, come accade spesso, l’esondazione del fiume Seveso che ha allagato diverse strade nella zona Nord della città.

Come riferito sulla sua pagina Facebook dall’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso è esondato poco dopo le 6.00 ed è poi rientrato negli argini intorno alle 7.30. Le strade che erano state chiuse, tra queste viale Zara, vengono man mano riaperte. Restano chiusi, come informa l’assessore Granelli, i sottopassi Astesani, Comasini e Negrotto.

La situazione più critica si è verificata in piazzale Caserta, Largo Desio e via Valfurva. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. Anche se la perturbazione è data per presente per tutta la mattina, il meteo sta via via migliorando.