Un 24enne del Mali aveva anche 24 cellulari

Un altro arresto per spaccio di droga nel cuore della città, in Via Roma a Cagliari, piaga che sembra inarrestabile.

Era nei pressi della fermata dell’autobus e non curante dei passanti e i turisti, come accade ormai alla luce del sole, avvicinava minorenni per spacciare marijuana. Ma proprio mentre stava dando la droga a due minori e’ stato colto nelle flagranza dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno fermato sia lo spacciatore che i due ragazzi con ancora in mano qualche grammo di marijuana.

A quel punto i militari hanno esteso anche la perquisizione al domicilio dello spacciatore, Toure Bakari, 24enne del Mali e residente in un centro di accoglienza di Fluminimaggiore, sequestrando altra droga e 18 smartphone di dubbia provenienza, sui quali i Carabinieri svolgeranno approfondimenti investigativi per verificarne se sono stati rubati.

Il maliano e’ stato portato nelle celle del Comando provinciale dei Carabiniei in attesa del processo che si terra’ domani mattina.