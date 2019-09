Una brutta avventura, ma fortunatamente a lieto fine, per un cagnetto che ieri pomeriggio vagava malconcio in via della Pace a Quartucciu. La segnalazione è arrivata al 113 da parte di una donna che aveva notato la bestiolina, probabilmente reduce da un investimento, che non si reggeva sulle proprie zampe e che tentava di trascinare il suo corpo sull’asfalto in cerca di un luogo sicuro.

Subito i poliziotti hanno attivato il piano di soccorso e mentre gli operatori del Centro Operativo della Questura e si sono attivati per trovare, tramite gli enti competenti, una struttura che lo potesse accogliere: una Volante giungeva sul luogo del ritrovamento per preservare l’incolumità della bestiola, oltre ad evitare pericoli per la circolazione. Il cagnetto è stato prelevato e trasportato dagli operatori del canile Shardana presso struttura “Cave Canem”, dove ha potuto ricevere le cure dei veterinari della Asl.

Stamattina i poliziotti della Volante sono andati a trovarlo e con piacere hanno potuto constatare che le sue condizioni sono già molto migliorate. Kot, come lo hanno battezzato gli agenti che lo hanno soccorso, è risultato non avere microchip e nessun proprietario, per cui è disponibile ad essere adottato da una nuova famiglia che possa prendersi finalmente cura di lui.