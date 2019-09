La settimana si preannuncia ricca di passione per i segni di fuoco che ritroveranno l’amore e la stabilità. I single faranno nuovi incontri, ma anche il lavoro riserva nuove prospettive grazie ad un atteggiamento aperto e più conciliante. Settimana piena di energia per i segni di terra, favorita la concentrazione e l’attenzione negli aspetti della vita privata. I single saranno particolarmente seducenti e potranno trovare l’amore. Anche se sarà dura affrontare il lavoro dopo un periodo di pausa tuttavia non ci saranno problemi. Dubbi e incertezze caratterizzano la settimana dei segni d’aria, che dovranno rimettersi in gioco e prendere anche delle decisioni importanti. Il lavoro sarà stabile e ci saranno molte occasioni per poter stringere collaborazioni importanti. Inizio settimana interessante per i segni d’acqua, ci sarà tanta determinazione e desiderio di andare avanti ma con chiarezza. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: godrete di grande energia e vitalità in questo periodo e riuscirete a sentirvi maggiormente sereni e appagati. Attenzione però alla gelosia nei confronti del partner, potrebbe causare discussioni e degenerare in un litigio. Le cose si sistemeranno alla fine della settimana, e anche per i single potranno esserci incontri migliori che possono far sperare nella nascita di un nuovo amore.

Lavoro: sul posto di lavoro ci saranno dei cambiamenti che vi metteranno in difficoltà. Soprattutto nella seconda parte della settimana, che sarà maggiormente travagliata, avrete alcuni impegni da organizzare e vi troverete un carico di lavoro enorme da affrontare. Non cedete al nervosismo ma programmate al meglio ogni cosa.

Toro

Amore: Sole e Mercurio in questa settimana garantiscono ottima forma e grande concentrazione nel gestire la vita privata. Se siete in coppia cercherete di non trascurare l’altra metà e riverserete su di essa tutte le vostre attenzioni. I single saranno particolarmente seducenti e non avranno problemi a trovare l’amore.

Lavoro: si torna al lavoro e dopo un periodo di pausa sarà dura affrontare tutti gli impegni. Per riuscire a svolgere ogni cosa con la dovuta precisione vi occorrerà del tempo, quindi cercate di organizzarvi bene per evitare nervosismi e malumori. Presto sarete pronti per mettere in pista nuovi progetti.

Gemelli

Amore: la Luna opposta al vostro segno in questa settimana potrebbe portarvi a fare delle scelte sbagliate. Non dovrete avere paura di mettervi in discussione: se qualcosa non vi rende felice, agite di conseguenza per cambiarla. Se avete dubbi sul partner parlatene apertamente, solo così potrete ritrovare l’equilibrio di coppia. Grandi notizie invece per i cuori solitari, incontrerete persone fantastiche.

Lavoro: il lavoro sarà stabile durante la settimana. Continuerete a guadagnare, ciò nonostante non ci saranno dei buoni propositi che possono farvi lavorare con serenità. Tuttavia, avrete molte occasioni valide per poter stringere collaborazioni importanti e proficue, che potranno sollevare le finanze e darvi una maggiore stabilità economica.

Cancro

Amore: Marte e Mercurio durante questa settimana vi regaleranno maggiore determinazione. Tra mercoledì e giovedì sarete chiamati a delle scelte importanti, attenzione però a non prendere decisioni troppo azzardate, soprattutto nelle questioni amorose. Addolcite i toni con la persona amata. Weekend di fuoco per i single, potranno fare tante conquiste e fare vita mondana con persone molto affascinanti.

Lavoro: in ambito lavorativo non sarà un periodo ottimale per portare avanti nuovi progetti. Sono comunque sotto controllo gli affari e le relazioni interpersonali, e la vita sociale sarà molto intensa durante tutta la settimana, compreso il weekend, in cui potranno esserci incontri di lavoro con capi e superiori.

Leone

Amore: in questa settimana ritroverete la passione che avevate perduto e anche l’amore ritroverà una stabilità. Dovrete però fare i conti con alcune verità scomode in ambito familiare, tuttavia mantenete la calma per non compromettere la serenità che avete riconquistato. I single saranno molto disponibili ed eviteranno ogni polemica.

Lavoro: nell’ambito lavorativo questa settimana avvertirete meno insofferenza e sarete più aperti alle collaborazioni. Il vostro atteggiamento sarà decisamente più conciliante e vi consentirà di portare a termine nuove trattative con profitto per le vostre tasche. I vostri conti torneranno in pareggio ma dovete stare attenti a non fare passi falsi.

Vergine

Amore: la settimana inizia con un po’ di insofferenza per i nativi del segno. Le incomprensioni di coppia, dovute in gran parte al vostro carattere sospettoso o al fatto che tra di voi non parlate abbastanza, possono creare disagi e non farvi dormire sonni tranquilli. Anche i single devono rimettersi in gioco e cercare di risolvere alcuni problemi che negli ultimi tempi non lasciano tregua.

Lavoro: la sfera lavorativa non segna preoccupazioni, siete molto impegnati e dovrete lavorare su più fronti, ma questo non vi spaventa e riuscirete dove altri hanno fallito. La vostra capacità di organizzazione è superiore alla media e nessuno potrà attaccarvi per puntualità e precisione.

Bilancia

Amore: questa settimana porterà sviluppi positivi nelle faccende amorose. Le tensioni in famiglia saranno facilmente appianate e trascorrerete un periodo di tranquillità e serenità che gioverà al rapporto di coppia. Durante il weekend potranno esserci slanci di passione e anche i single che sono alla ricerca dell’anima gemella si lasceranno coinvolgere.

Lavoro: la settimana lavorativa sarà molto intensa e avrete molto da fare per portare gli affari a vostro favore. La voglia di lavorare non manca e farete di tutto per creare le condizioni migliori che portino al successo. Nel weekend potrete concedervi una pausa di relax che vi servirà anche per riflettere su cosa fare nel futuro.

Scorpione

Amore: durante i primi giorni di questa settimana il versante sentimentale appare positivo. Da giovedì in poi ci saranno anche delle sorprese per chi desidera rafforzare l’intesa, magari con qualche regalo speciale o progetti di vita insieme. I single del segno saranno intenti a fare conquiste e ci riusciranno.

Lavoro: alcune situazioni lavorative potranno essere discusse e risolte al meglio, ma solo se agite con diplomazia e cautela. Le giornate centrali della settimana saranno determinanti per raggiungere i vostri obiettivi. I nati del segno dovranno lavorare per portare a compimento alcuni progetti che sono in sospeso.

Sagittario

Amore: la settimana annuncia grandi prospettive in amore per il segno del Sagittario. Ci saranno progetti a lunga scadenza e per molti in programma c’è anche l’allargamento della famiglia. Weekend piacevole per tutti, anche per i single, che potranno trascorrere il fine settimana in dolce compagnia.

Lavoro: in questa settimana la vostra concentrazione sarà tutta rivolta verso molti impegni da rispettare. Ci sono però alcune situazioni che non siete più disposti a tollerare: parlatene con i diretti interessati e provate a trovare un giusto compromesso. Solo così potrete essere più produttivi e lavorare con maggiore serenità.

Capricorno

Amore: è un buon periodo per consolidare le storie che vanno avanti da tempo e molti del segno saranno intenti ad impegnarsi in convivenze e matrimoni. I single faranno nuove amicizie e potranno conoscere una persona speciale con cui condividere un sogno. E chissà mai che all’improvviso si trasformi in amore, ripagandovi di tante delusioni.

Lavoro: in questa settimana riuscirete a dare il meglio di voi, soprattutto nelle giornate centrali potrete concludere ottimi affari. Marte e Mercurio vi appoggeranno in ogni circostanza, ma dovrete saper sfruttare ogni opportunità. In alcuni settori potrebbero presentarsi degli imprevisti che solo voi sarete in grado di risolvere. Dovrete impegnarvi molto ed essere perspicaci per riuscire a risolvere tutto.

Acquario

Amore: settimana idilliaca, nonostante una Luna all’opposizione tra venerdì e sabato, sul fronte del cuore tutto va a gonfie vele. Tuttavia, anche se l’amore vi sorride, l’importante è tenere lontano la vostra storia dalle controversie familiari che in questa settimana non mancheranno. Favoriti gli incontri per i single, sono in arrivo nuove amicizie importanti che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Lavoro: bene il lavoro, sarete creativi e pronti a tutto durante la settimana. Ci saranno tanti momenti in cui vi sentirete sereni e lavorerete in armonia. Alcune spese impreviste potrebbero scombussolare i vostri piani, ma basterà evitare gli eccessi e risparmiare dove vi sarà possibile per mantenere un certo equilibrio finanziario.

Pesci

Amore: in questa seconda settimana di settembre ci saranno delle situazioni abbastanza complicate da gestire. Avrete la possibilità di prendere delle decisioni riguardanti la sfera sentimentale, che potranno dispiacervi, ma non avrete altra scelta, quindi fatevene una ragione. Settimana fortunata per i single, soprattutto il weekend riserverà delle belle sorprese.

Lavoro: Sarete nervosi a causa di alcuni contrattempi di lavoro che vi faranno perdere tempo prezioso. A complicare le cose ci sarà anche un litigio con un collega che rischia di degenerare. Farete meglio a calmarvi se non volete ripercussioni sul vostro operato.