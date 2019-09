Intervento dei Vigili del fuoco verso l’ora di pranzo a Ussana, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, sulla strada statale 128 all’altezza del km 5 per un incidente stradale.

Tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale tra due veicoli, alcuni sono rimasti feriti tra cui una persona incastrata che è stata estratta dalle lamiere dagli operatori del Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuto anche con l’elisoccorso.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.