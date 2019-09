Hanno tentato di portare via una cassaforte dalla banca, ma il ‘forziere’ era ancorato al pavimento e sono fuggiti. Spaccata fallita, la scorsa notte, a Monastir, nel mirino la filiale del Banco di Sardegna. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4. Utilizzando un’auto rubata hanno prima sradicato una panchina e poi, usando l’auto come ariete, hanno mandato in frantumi una vetrata, entrando nell’area in cui si trovano le casse.

I criminali hanno indirizzato le loro attenzioni alle piccole casseforti che si trovano sotto le scrivanie, quelle che servono per incassare e cambiare il denaro. Hanno tentato di rubarne una, ma sono stati costretti a fuggire: la cassaforte era ancora al pavimento, visto che era già scattato il sistema d’allarme, hanno preferito allontanarsi. Sul posto, avvertiti dall’istituto che si occupa della vigilanza, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Dolianova, del Nucleo Operativo e dei Comandi Stazione di Barrali e Monastir.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori del tentativo di furto. Ingenti i danni riportati dall’istituto di credito. Il colpo fallito di ieri notte è molto simile a quello portato a termine a maggio alla filiale del Banco di Sardegna di Elmas. In quel caso i ladri avevano portato via proprio una delle piccole casseforti.