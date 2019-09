La lunga storia dell’azienda inizia tanti anni fa con l’amore dei fratelli Sgaravatti per il verde in tutte le sue varianti. Sono passati 200 anni dalla fondazione dell’azienda e la passione è invariata, come il nome che porta.

La Sgaravatti Group è una delle pochissime aziende centenarie in attività e ha raggiunto i massimi livelli del settore florovivaistico.

I fiori e le nostre piante, rigorosamente selezionate da esperti, sono coltivati nei 32 ettari di terreni in Sardegna suddivisi in 10 destinati al prato, 19 a vivaio e 3 di serre.

L’hibiscus è decisamente un vanto della Sgaravatti. Vengono coltivati più di 200 varietà differenti che formano la più vasta collezione di questa pianta in Europa.

L’hibiscus è della famiglia delle malvacee e conta molte specie diffuse in tutto il mondo, con impieghi e caratteristiche davvero sorprendenti. Non solo vocazione ornamentale, come il rosa-sinensis – eccellenza della Sgaravatti – e Syriacus, ma anche quella del “cannabinus” da cui si ricava una fibra simile alla juta. Altre specie, come il sabdariffa, invece hanno proprietà toniche, digestive, rinfrescanti per la regolazione delle funzioni epatiche.

La temperatura non dovrebbe mai scendere sotto i 5 gradi per garantirne una perfetta coltivazione e il periodo migliore per l’impianto è la primavera. Le competenze della Sgaravatti group spaziano anche al settore “Landscaping e Garden Design”. La progettazione e la realizzazione di giardini, parchi e verde pubblico vede impegnato il team della Sgaravatti anche all’estero, dall’Ucraina all’Azerbaijan, dalla Georgia ad Antigua, con importanti commesse e progetti ambiziosi.