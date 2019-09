Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu ha formalizzato la nomina di Carmen Murru, 25 anni, alla carica di assessora ai Servizi sociali, plus, politiche abitative,associazionismo e zona franca.

Murru, conosciutissima in città come cavaliere della Sartiglia, è alla sua prima esperienza amministrativa ed entra a far parte della Giunta comunale in quota alla lista di Fortza Paris, per la quale si era presentata alle elezioni comunali di due anni fa.

In giunta sostituisce l’assessora Francesca Loi, che si era dimessa qualche settimana fa per motivi personali.