Cani legati, denutriti e abbandonati in campagna. I carabinieri della Compagnia di Sanluri stanno lavorando per individuare i responsabili di una specie di ‘canile lager’ scoperto a Gesturi, non troppo distante dalla Giara dove si trova la riserva dei famosi cavallini. A segnalare la scoperta, sulla propria pagina Facebook, è stata una turista francese. La sua denuncia ha fatto velocemente il giro dei social arrivando alle forze dell’ordine.

“Siamo andati a visitare la riserva dei cavalli selvatici – racconta la turista – Durante il nostro giro in bicicletta abbiamo visto una piccola chiesetta e siamo andati a visitarla. Lì vicino abbiamo notato un cagnolino steso a terra malridotto, nemmeno la forza di guardarci o bere l’acqua che abbiamo cercato di dargli”. Poi la descrizione di altri cani: “un cane legato con una campana al collo, un altro che stava morendo, un altro ancora legato a una catena”.

Ma non solo, “a pochi metri si intravedono una decina di cani incatenati ad alberi, con delle corde di un metro circa, che continuano ad abbaiare. Nessuno di loro ha l’acqua a disposizione”. La turista dice di aver contattato il proprietario, ma senza ottenere grandi risultati. Adesso i carabinieri stanno cercando di fare piena luce su tutta la vicenda.