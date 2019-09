“Gravi carenze igieniche nella mensa per la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Sassari.” Lo afferma il Segretario Generale Aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra, che rende note la “gravi carenze” igieniche dalla mensa obbligatoria di servizio per i Poliziotti Penitenziari in servizio presso l’istituto penitenziario di Sassari.

“In quella mensa – prosegue il sindacalista dell’Osapp -, sono stati ritrovati escrementi di topi e insetti morti, oltre che una non corretta conservazione di alcuni alimenti quale ad esempio il prosciutto. Inoltre è stata appurata una mancanza di pulizia generale tanto che è stato rilevato dell’unto e del grasso su pavimento dei locali. Per la tutela della salute dei Poliziotti Penitenziari, conclude Nicotra, è necessario che la mensa resti chiusa sino a quando non verranno posti in essere tutti quegli interventi necessari per evitare che i Poliziotti Penitenziari possano essere esposti a gravi rischi per la loro salute”.