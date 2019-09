Si torna a scuola: ansia, preoccupazione ma anche felicità per tornare tra gli amici studenti. Eleonora Olivieri, creator della prima digital company italiana Web Stars Channel, ha stilato sul proprio canale YouTube un decalogo su come affrontare le scuole superiori, dopo averne già proposto uno sulle medie. Diventata celebre per i suoi video in cui affronta le tematiche care ai suoi coetanei in modo ironico e divertente, Eleonora Olivieri è una delle ‘compagne di classe’ più amate del web.

Ecco 10 consigli “che avrei dato a me stessa a tempo debito”:

1. Non sentitevi migliori di qualcuno – La prima cosa da capire è che non si è migliori di nessuno, ognuno ha le proprie capacità. Il liceo è pieno di persone valide e all’inizio ci vuole umiltà. Allo stesso tempo, non bisogna abbattersi se altri sembrano più capaci scolasticamente;

2. La prima impressione – Il primo giorno è fondamentale perché la prima impressione resta molto impressa, anche se non è definitiva: nel corso degli anni le dinamiche cambiano molto e si cresce e si matura insieme, quindi non preoccupatevi troppo;

3. Socializzate con tutti – Cercate subito di formare un gruppo, di fare amicizia. Cercate anche di fare più attività possibile con i vostri compagni; ad esempio, se possibile tornate a casa insieme invece di farvi venire a prendere e accettate anche attività che magari inizialmente non vi interessano. Non siate mai snob;

4. Studiate in gruppo – È utilissimo e vi farà rendere molto di più. Sicuramente i vostri voti saranno più alti! Ognuno del gruppo sarà sicuramente più bravo in una determinata materia e potrà aiutare gli altri e in più vi divertirete studiando;

5. Chiedete aiuto – Quando avete bisogno, chiedete sempre aiuto, sia ai professori che ai compagni, che saranno sempre disponibili con qualcuno in difficoltà. Bisogna essere uniti in questi cinque anni, perché altrimenti saranno infernali;

6. Organizzatevi – Organizzarsi è fondamentale alle superiori perché la mole di studio è davvero molta. Non fate tutto all’ultimo, altrimenti le interrogazioni andranno male e soprattutto vi dimenticherete tutto in fretta;

7. Ascoltate le interrogazioni degli altri – È essenziale per aiutarvi nello studio, e poi le domande spesso si ripetono e quindi saprete già le risposte;

8. Prendete appunti – …tanto sarete costretti ad ascoltare la lezione, e questo vi aiuterà molto. Quando sarete assenti, chiedete aiuto ai compagni e se i professori acconsentono fatevi registrare la lezione;

9. Interrogatevi tra compagni – Sarà utilissimo per capire dove sbagliate e in cosa non siete preparati;

10. Siate umili coi professori – Sono loro a decidere e a darvi i voti, quindi anche se pensate che abbiano torto abbiate sempre rispetto e “mangiate la foglia”, anche se non vi sembrerà giusto;

11. Fate il massimo – Anche più del dovuto, per dimostrare ai professori che ci tenete ma soprattutto per dimostrare a voi stessi che potete dare il meglio. Fate anche dei corsi extrascolastici, se potete e se vi piacciono, vi daranno una marcia in più;

“Questi sono i consigli principali che vi darei. Mi ricordo che nei primi anni ero molto chiusa e non volevo socializzare con gli altri e quindi mi ritenevano antipatica. Con il tempo ho formato delle bellissime amicizie, e adesso affronteremo l’università insieme! Il liceo lo ricorderò sempre con gioia, nel bene o nel male. In bocca al lupo a tutti!»