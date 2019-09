Il nuovo portale per professionisti del settore olistico capace di contenere più di un milione di pagine dedicate a studi, ricerche e metodi di consulenza raccolti in oltre vent’anni di attività. Un portale che permetterà l’interazione tra naturopati e cittadino. A presentarlo sarà Harry Tallarita fondatore della scuola di naturopatia con indirizzo bioenergetico e ambientale Anea.

La scuola da lui fondata a Prato si è diffusa a macchia d’olio in tutta Italia e dispone oggi di 11 sedi, una delle quali a Cagliari dove è possibile acquisire in un triennio il titolo di naturopata in linea in materie naturopatiche .

“L’Accademia da quest’anno –si legge in un comunicato- dispone anche di corsi on-line che permettono anche a studenti lavoratori e fuori sede di seguire lezioni e di dare gli esami necessari al conseguimento del titolo. I corsi On-Demand pur mantenendo l’obbligo di frequentazione di alcune lezioni pratiche e manuali di riflessologia, Shiatsu e Reiki, rappresentano un alleggerimento del carico di lavoro per molti allievi, anche in termini di viaggio e costi di alloggio”.

La novità è comunque il portale elaborato da Harry Tallarita per la tutela dei consumatori e dei professionisti del settore poiché si tratta di una ampia raccolta di studi e pratiche, permetterà l’interazione tra i naturopati iscritti nell’elenco professionale “Liberi Naturopati Italiani” ed i clienti, con la possibilità di effettuare domande e di ricevere risposte ai propri dubbi. Basterà registrarsi su www.naturopati.eu

La presentazione del portale avverrà venerdì 13 settembre alle 18 in via Lubich, 32, in concomitanza con la presentazione del nuovo anno accademico 2019/2020.