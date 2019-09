“Cagliari diventi modello di sostenibilità”. È questa la richiesta dei Progressisti, che propongono al Consiglio comunale di approvare due mozioni sul tema dell’ambiente e dell’emergenza climatica.

Le mozioni saranno discusse, questa sera martedì 10 settembre alle 18 nell’aula consiliare.

Con la prima mozione, prima firmataria Francesca Ghirra, si chiede un impegno concreto della città sul problema dell’emergenza climatica.

“La proposta arriva in un momento in cui i giovani di tutto il mondo si stanno attivando con scioperi, manifestazioni e azioni coordinati dal movimento globale Friday for Future, che conta una grande rete in Italia, una sezione anche a Cagliari, e in cui si fa sempre più necessaria l’adozione di misure concrete per fermare inquinamento e riscaldamento globale”, affermano i consiglieri della minoranza.

“Con la mozione si chiede anche che il Comune dichiari formalmente lo stato di emergenza climatica, come hanno già fatto le città di Londra, Vancouver, Milano e altri 500 consigli comunali in tutto il mondo”, prosegue la nota dei progressisti.

A questi obiettivi si aggiunge anche la richiesta di candidatura di Cagliari al premio European Green Capital Award 2022, che viene assegnato ogni anno a una città per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La seconda mozione, ancora in tema di ambiente, è proposta da Matteo Massa e prevede la riduzione del consumo di plastica monouso.

La mozione, presentata a marzo come ordine del giorno e nuovamente depositata in questa consiliatura, ha tra i punti l’eliminazione di articoli in plastica monouso da sedi comunali, scuole, eventi organizzati dall’amministrazione, il divieto di utilizzo nelle spiagge e gli incentivi economici per i pescatori che si faranno carico della raccolta di rifiuti plastici dal mare.