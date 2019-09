Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo dello yogurt Cremoso alla soia Bianco Veggie Despar .

Il lotto interessato dal richiamo è contrassegnato dal codice L2349 con scadenza all’8 ottobre 2019 ed è prodotto dalla Sterilgarda Alimenti S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN). Il prodotto è commercializzato da Despar Italia C.a.r.l. via Cristoni n 82, Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

La confezione è da 250 grammi (due vasetti per 125 grammi ciascuno) e chi avesse acquistato il prodotto, se allergico o intollerante, non deve consumarlo. Chi lo avesse acquistato può riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso.