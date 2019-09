Uno spillatore personale in stanza e un frigo birra persino nel bagno. Sono alcune delle amenità del tutto insolite del Dog House Hotel and Brewery, il primo hotel al mondo dedicato alla birra. L’albergo, fondato dal birrificio scozzese Brew Dog, con una sede anche in Usa, si trova a Columbus in Ohio e giocando con la parola Happy, felice, è stato ribattezzato ‘Hoppiest place on earth’, da hop, termine inglese per luppolo, uno degli ingredienti con cui è fatta la birra.

Dog House Hotel ha 32 stanze, otto le quali sono suite, e si presenta come una Disneyland per gli amanti della birra. Dal momento in cui si mette piede nell’albergo ogni esperienza all’interno è all’insegna della bionda. Invece delle chiavi, al check in gli ospiti ricevono subito una birra poi possono scegliere quale tipo preferiscono per riempire lo spillatore da cinque litri che c’è in camera e invece del profumo del caffe’ si sveglieranno inebriati dal profumo di birra. Se lo spillatore non è abbastanza, accanto vi è anche un frigo pieno di birre. Un altro frigo si trova in bagno accanto alla doccia. E se la parola d’ordine è birra a tutte le ore, anche i prodotti per l’igiene personale sono realizzati a base di birra.

Visto che l’albergo si trova all’interno del birrificio Brew Dog, ancor prima di entrare in camera si potrà fare un tour per scoprire il processo di produzione. Il tour ovviamente si conclude con una degustazione di birra. Oltre al tour del birrificio si può anche andare alla scoperta della storia della fabbrica Brew Dog che si trova alle porte di Aberdeen in Scozia e fondata nel 2007 da James Watt e Martin Dickie. I due hanno costruito l’hotel lanciando un crowdfunding nel 2017.

“Questo è il primo ed unico hotel annesso ad un birrificio – ha detto all’ANSA Jason Casillas, una delle guide a Brew Dog -. E’ stato costruito intorno alla nostra distilleria proprio accanto alla nostra struttura principale chiamata Dog Tap Brewery a Columbus in Ohio”. La vista dalle camere è sia appunto sulla distilleria, dove in barili di solito usati per il whiskey o per il vino, vengono invecchiate birre ‘sour’ (distillate) oppure su un enorme parco che serve anche per i cani, non a caso il nome dell’hotel e del birrificio contengono la parola cane (dog).

Brew Dog è anche un’isola felice per il miglior amico dell’uomo e in alcune serate a tema sono liberi di stare nel ristorante con i loro padroni.