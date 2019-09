I folk rocker italiani “Folkstone” hanno annunciato, pochi minuti, lo scioglimento della band. A dare la notizia è il gruppo che ha postato la notizia sui social.

Un’Ultima Volta con Passo Pesante

“Diario di un ultimo…tour” non era uno scherzo. Abbiamo sempre pensato che fare musica fosse un’urgenza interiore condivisa. Quello che volevamo dire con il progetto Folkstone lo abbiamo detto in questi intensi anni passati a condividere con voi la nostra musica ed il nostro modo di farla. O almeno ci abbiamo provato, mettendo noi stessi in toto. Ecco quindi che si chiude un cerchio, i Folkstone si sciolgono. Volge alla fine una stupenda e profonda storia di musica, volti, parole ed amicizia.

Non ci vogliamo dilungare troppo. Tra poco si riparte con l’ultimo tour, per concederci la preziosa opportunità di potervi salutare a dovere…come solo voi che ci avete sostenuto album dopo album, concerto dopo concerto, anno dopo anno, meritate. Lo dicono tutti, ma noi lo crediamo davvero…siete il miglior pubblico che un “artista” possa chiedere. Grazie a tutti/e…ci vediamo per i saluti finali prima che il sipario cali per l’ultima volta.