I Nanowar of Steel lanciano ”European Reggaeton” Tour, date in tutto il continente

Pronti per le prime date autunnali dei Nanowar of Steel, che con ‘Norwegian Reggaeton‘ hanno sorpassato 3 milioni di views, riaffermandosi a gran voce come una delle migliori Power Fun Epic Metal band di sempre.

Il nuovo brano reggaeton caraibico ma con chitarre distorte, vanta un testo che passa con semplicità disarmante dall’inglese allo spagnolo con incursioni di norvegese, è stato addirittura citato dalla compagnia aerea Norwegian nella campagna pubblicitaria su Facebook.

Svelati oggi i primi appuntamenti dal vivo per la nuova stagione, che vedrà la formazione romana sui palchi della nostra penisola ma anche in Svizzera, Francia e non solo. Un’altra tranche di date europee da fine novembre verrà annunciata molto presto.

Gio 03/10/2019 – Crazy Bull Cafè, Genova

Ven 04/10/2019 – Met-Bar, Lenzburg – Svizzera

Sab 05/10/2019 – Rising Fest, Digione – Francia

Gio 31/10/2019 – Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI)

Ven 01/11/2019 – Viper Theatre, Firenze

Il nuovo lavoro è uscito a novembre 2018 per AudioGlobe, ha venduto oltre mille copie in pochi mesi ed è probabilmente il più grande album Happy-Metal di tutti i tempi, rappresentazione di un viaggio unico attraverso il sub-universo del metal: ogni brano con uno stile diverso, ma sempre pregno di quell’ironia unica che sprizza dai testi e dalle melodie della band.