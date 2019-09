Dopo aver ideato e realizzato il nuovo simbolo de L’Aquila 1927 ed esserne diventati proprietari nell’Agosto del 2018 insieme all’associazione L’Aquila Mé Supporters’ Trust, lo scorso 24 Luglio 2019 gli ultras hanno rilevato la società.

Lo scorso anno i tifosi hanno svincolato il nuovo logo de L’Aquila 1927 da futuri fallimenti sportivi, facendo si, che il nuovo stemma, rappresenti la squadra di calcio.

Quest’anno il logo del gruppo, Red Blue Eagles 1978, sarà presente sulla maglia da gioco ufficiale de L’Aquila 1927 nella stagione 2019/2020 del campionato di Promozione.

Grazie ad una raccolta “porta a porta”, sono stati messi a disposizione delle casse societarie oltre 100 mila euro (75% dei quali già raccolti in poco più di venti giorni attraverso contratti di sponsorizzazione).

“L’Aquila 1927 rappresenta un patrimonio non solo per noi, ma per l’intera collettività, per questo, dopo aver rilevato insieme all’associazione L’Aquila Mé Supporters’ Trust il titolo sportivo, quest’anno abbiamo deciso di metterci in prima linea per raccogliere i fondi necessari allo svolgimento della stagione”, affermano gli ultras.

“Abbiamo una sola parola e la rispetteremo, dimostreremo come con l’ennesimo progetto trasparente, pulito, che parte dal basso e che non ha nè colori politici nè interessi personali, si possa fare calcio rispettando ogni singolo impegno e coinvolgendo l’intera città”, conclude la nota.