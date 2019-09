Sindacati all’attacco dopo l’annuncio del piano di ridimensionamento della fabbrica di bombe di Domusnovas.

“Quello che si temeva, alla fine si è avverato – afferma Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil Sso -. Al 16 novembre saranno 160 i lavoratori Rwm che si ritroveranno senza impiego. Noi faremo tutto il possibile affinché l’azienda, ma anche la Regione, si adoperino per trovare una soluzione finalizzata a non lasciare le famiglie senza reddito. Il Governo, responsabile di questa situazione senza tra l’altro risolvere il problema della guerra, trovi una soluzione strutturale per questo nuovo problema che riguarderà l’intero territorio. Dica cosa vuoi fare dell’industria bellica al netto delle esportazioni verso l’Arabia”, conclude il sindacalista.