Giovedì 12 settembre i tecnici di Abbanoa eseguiranno due interventi di manutenzione delle reti idriche dell’Argentiera che riguarderanno le vie Nebida e dei Minatori.

I lavori stati programmati nella stesso giorno in cui l’Enas sospenderà l’alimentazione del potabilizzatore di Truncu Reale e di conseguenza si verificheranno interruzioni dell’erogazione a Sassari: all’Argentiera la sospensione è prevista dalle 8.30 alle 17. In questo modo non sarà necessario effettuare ulteriori chiusure.

Abbanoa ha avviato da tempo diversi interventi di efficientamento non solo in città, ma anche nelle frazioni servite dall’acquedotto della Nurra. Lo scorso luglio è stato sostituito un tratto di condotta in località Janne Abbas al servizio proprio dell’Argentiera consentendo di recuperare una dispersione tra i 5 e i 10 litri al secondo rispetto ai 20 litri immessi in rete.