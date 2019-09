Conto alla rovescia per il varo dell’imbarcazione di Luna Rossa in gara per la sfida dell’America’s Cup. Lo skipper Max Sirena non si sbilancia e non svela i piani del team. Ma è giunta proprio l’ora: “Ormai ci siamo. Ultima settimana di settembre – spiega a margine della serata di consegna dei premi Ussi Sardegna all’aeroporto di Elmas – o al massimo la prima di ottobre”.

Il lavoro al Molo Ichnusa del porto di Cagliari, quartier generale della squadra, continua. “Sempre con entusiasmo – conferma Sirena – quello non manca mai: la Sardegna è la nostra casa, il mare di Cagliari è il nostro ufficio. A breve riveleremo la data del varo, è un momento importante, c’è dietro tanto lavoro”.

Poi inizierà la vera corsa, anche allo sviluppo della barca per essere pronto ad aprile per le World series di Cagliari, dove arriveranno anche gli sfidanti.