Le delibere che interessano il transito dei lavoratori di Forestas nel comparto della Regione e la stabilizzazione dei precari non sono state ancora pubblicate online perché sono soggette ad “alcuni approfondimenti tecnici”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas a una delegazione dei sindacati Confederdia e Sadirs che oggi hanno guidato il corteo dei lavoratori dell’Agenzia in sciopero. Presenti all’incontro anche gli assessori dell’Ambiente e del Personale, Gianni Lampis e Valeria Satta.

Tuttavia, ha sottolineato il governatore, si parla di “poche settimane rispetto ai decenni di attesa”, e in ogni caso “la volontà politica di dare una definitiva e positiva soluzione per gli oltre 5.000 lavoratori di Forestas non è mai venuta meno”. Inoltre, “è interesse di tutte le parti non creare intoppi alla soluzione individuata per sbloccare la vertenza Forestas, perché si rischierebbe di vanificare quanto fatto finora dalla Giunta regionale, che intende portare a compimento il percorso intrapreso”.

Una scelta, ha aggiunto, “che garantisce la Regione, ma soprattutto i lavoratori, tanto che abbiamo anche deciso di impugnare la sentenza del Tribunale del lavoro di Nuoro che riguarda il personale a tempo determinato”. In attesa che gli approfondimenti vengano completati, ha concluso Solinas, “proseguiremo il dialogo con le parti sindacali ad ulteriore conferma che la Giunta ha mantenuto gli impegni, fornendo una risposta concreta, ed in tempi brevi, per il nuovo inquadramento del personale dell’Agenzia nel comparto regionale”.

Soddisfazione da parte dei sindacati, “quanto meno perché siamo stati ricevuti visto che uno dei problemi era l’incapacità di comunicare col presidente – ha dichiarato all’ANSA Alberto Atzori di Sadirs – un po’ meno per le risposte anche se Solinas ha fatto presente che a breve le delibere saranno pubblicate, quindi è arrivata la conferma sulla volontà della Giunta di applicare la legge e permettere il passaggio dei lavoratori nel comparto regionale”.

“Con l’esigua partecipazione alla manifestazione di oggi, Sadirs e Confederdia hanno avuto la dimostrazione che la tanto millantata rappresentanza nell’Agenzia Forestas era solo una illusione, frutto più che altro della martellante propaganda profusa sui social”. Così, in una nota unitaria, le segreterie regionali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, a proposito del corteo organizzato dalle due sigle indipendenti.

“Oggi – aggiungono i sindacati – i lavoratori hanno dato dimostrazione di grande serietà e lungimiranza, lasciando ad una esigua minoranza la responsabilità del caos attuale”. Ma adesso “si pone un problema serio di rappresentanza in quanto per troppo tempo questi due sindacati sono stati identificati da una politica irresponsabile, più attenta al risultato elettorale che alla correttezza istituzionale, come l’unica voce dei lavoratori dell’Agenzia Forestas, nonostante la maggioranza assoluta della rappresentatività sia da sempre dei confederali”.

“Ora Basta – concludono Flai, Fai e Uila – si ponga fine a questa mistificazione e si riprenda il confronto tra Giunta e organizzazioni sindacali per favorire un ritorno, in tempi rapidi, alla normale dialettica sindacale e risolvere i problemi creati da due sciagurate leggi inapplicabili”.