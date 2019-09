I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Marconi per la perdita di carburante in un rifornitore.

La Sala operativa del 115, ha inviato la squadra di pronto intervento “1A” del Comando di Cagliari che ha provveduto a delimitare l’area e mettere in sicurezza le pompe limitando la fuoriuscita del carburante.