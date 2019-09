Un incendio in un pagliaio di una azienda agricola, in località Marsilio a Fonni, ha mandato in fumo 600 rotoballe. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione locale per accertare se sia trattato di incendio doloso. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri.

Alle 22 sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del Fuoco di Nuoro, impegnate per ore per estinguere l’incendio. Le rotoballe era ammassate all’esterno di una azienda agricola, poste in prossimità di un capannone.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni alle scorte foraggere e agli infissi delle strutture agricole poste nelle vicinanze. Non ci sono stati danni strutturali ai fabbricati.