Si è costituito un nuovo collettivo ambientalista in Sardegna. Ad annunciarlo lo stesso movimento, a nome di “Anonima Metano”, in una nota inviata alla stampa.

“Anonima Metano – si legge nel comunicato diffuso – è un collettivo di comitati, associazioni e singoli che si battono per la difesa dell’ambiente, del territorio, della salute e dei diritti umani. Il movimento si pone come missione la diffusione della corretta informazione sul metano e sui combustibili fossili in genere, attraverso campagne di sensibilizzazione e azioni sul territorio affinché la comunità sarda tutta sia in grado di valutare il reale impatto che i progetti di realizzazione dei serbatoi di stoccaggio e della rete del metano con le relative infrastrutture potranno avere sulla Sardegna nel caso in cui vengano portati a compimento”.

“L’informazione in Sardegna – queste le critiche di Anonima Metano – è totalmente sbilanciata a favore del metano, senza che però vengano diffuse le informazioni necessarie in merito ai costi complessivi e ai presunti benefici sulla nostra economia e sull’ambiente. Dei progetti in corso si conosce ben poco, o meglio, nulla. Il nostro obiettivo l’informazione corretta: raccoglieremo e metteremo a disposizione dati obiettivi pubblici provenienti dalle maggiori istituzioni mondiali, quelle maggiormente riconosciute, estrapoleremo informazioni fondamentali da documenti tecnici solitamente inaccessibili.La mascherina del logo di Anonima Metano rappresenta “quelli della banda del tubo” coloro che per un appalto pubblico nuovo venderebbero l’orto di famiglia, i puntini siamo noi, i componenti di Anonima Metano, piccoli, ma tanti, e in tanti in grado di essere forti, noi che prima di cedere la sovranità sulla terra che ci nutre, protegge e ospita rivendichiamo il diritto di essere correttamente formati e informati e di prendere parte ai processi decisionali, in particolare quelli rilevanti, per l’ambiente, la salute, il territorio e il paesaggio, gli aspetti economici e sociali, così come riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus ratificata in Italia con la legge 108 del 2001″.

“Anonima siamo noi – conclude il comunicato – non siamo sconosciuti ma i nostri nomi non hanno importanza, ciò che conta è la richiesta che facciamo tutti insieme: un’informazione corretta e non vuote promesse propagandistiche. Invitiamo comitati, associazioni, organizzazioni e singoli ad aderire e dare forza a Anonima Metano”.