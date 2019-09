Incidente stradale questa notte nel quartiere Poetto.

Un 45enne residente nell’hinterland cagliaritano verso le due del mattino percorreva alla guida di uno scooter 125 via dell’Idrovora diretto verso il Lungo Saline. Pochi metri prima della rotatoria, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del motociclo, ha urtato il guard rail alla sua sinistra al lato della strada ed è finito al di fuori della sede stradale, ha quindi urtato un palo della pubblica illuminazione, finendo poi nella scarpata adiacente dopo un volo di alcuni metri.

Solo questa mattina alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il veicolo seminascosto dalla vegetazione e il conducente riverso a terra a pochi metri. Allertato il 118, è intervenuta prontamente un’ambulanza e il ferito è stato soccorso e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Di primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari, che è intervenuta per i rilievi, il veicolo è risultato privo di revisione e di assicurazione pertanto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.