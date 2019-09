Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, alle 16:20, la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per il soccorso di una persona ferita a seguito di un incidente stradale in località Sos Canales, in comune di Buddusò.

Sul luogo è stata inviata la squadra 8A del distaccamento di Ozieri che ha collaborato con i carabinieri di Buddusò e l’elisoccorso del 118, già presenti sul posto, alla messa in sicurezza e al successivo trasporto in elicottero del ferito.

L’uomo, un 74enne di Buddusò, ha trascorso la giornata in cerca di aiuto, dopo che questa mattina la sua Fiat 600 è caduta in una scarpata lungo la strada che conduce alla diga sul Tirso. Nel pomeriggio le sue urla sono state raccolte da un passante che gli ha prestato i primi soccorsi e ha dato l’allarme.