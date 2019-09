La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Sassari, a seguito di una richiesta d’intervento per un incidente stradale all’ingresso del centro abitato di Tempio, ha inviato la squadra di pronto intervento VVF 6A del distaccamento di Tempio.

All’arrivo sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario, l’auto risultava ribaltata al di fuori della sede stradale con una persona incastrata all’interno del veicolo.

Il ferito è stato estratto dagli operatori e per riportare l’automobilista sulla sede stradale e consegnarlo alle cure dei sanitari è stato necessario l’utilizzo di motoseghe per creare un varco sanitario idoneo al suo trasporto. Raggiunta la strada è stato accudito dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.