“Gli sbarchi di migranti provenienti dall’Algeria in Sardegna sono in continuo aumento, ma il Governo nazionale non mostra alcun interesse”. Lo denuncia in una nota il capogruppo del Psd’Az Francesco Mula, primo firmatario di una mozione che impegna il presidente Christian Solinas ad “attivarsi con il nuovo ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per individuare la migliore soluzione per monitorare i flussi, evitando sbarchi incontrollati di clandestini”.

Ultimamente, spiega Mula, “arrivano anche i libici che, abbandonando la rotta per Lampedusa ritenuta più pericolosa, preferiscono attraversare la Tunisia sino al porto algerino e arrivare in Sardegna per raggiungere l’Italia”. Fatto questo, sottolineato “dagli stessi sindacati delle forze dell’ordine”. Solo in questi giorni, ricorda la nota, sono approdati con dei barchini nella spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi, e nel porticciolo di Sant’Antioco, 46 migranti di nazionalità algerina che, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, sono stati trasferiti presso il centro di accoglienza di Monastir.

“Il capo della Giunta – conclude Mula – deve pretendere dal nuovo Governo più attenzione, anche in ragione continuo rinvio dell’attivazione del Centro permanente per i rimpatri (CPR) di Macomer che dovrebbe assicurare una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dei clandestini”.