Lacuna Coil annunciano l’uscita dell’album “Black Anima”

I Lacuna Coil annunciano in un video pubblicato sui social l’uscita del nuovo album “Black Anima”, previsto per l’11 ottobre 2019 su Century Media Records.

“Black Anima” è il seguito di “Delirium” (2016) entrato nelle classifiche di tutto il mondo (in Italia al #11 e negli Stati uniti #16 della Current Album Chart e #2 della Hard Rock Chart) e del live album “The 119 Show – Live in London”, pubblicato nel 2018 per celebrare i 20 anni di attività della band milanese.

I Lacuna Coil hanno inoltre confermato alcune date italiane il prossimo autunno:

📅02.11 BARI, Demodè Club

📅03.11 ROMA, Orion

📅05.11 BOLOGNA, Estragon Club

📅06.11 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Music Club