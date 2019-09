Dopo il rientro in formazione del chitarrista Cat Casino e il ritorno sui palchi di festival europei come Wacken, Graspop e Master of Rock, i Deathstars annunciano le prime date del tour europeo che accompagnerà l’uscita del suo nuovo album.

La band death glam svedese sarà in Italia per una data unica domenica 10 maggio al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

I Deathstars si formano nel 2000 a Strömstad, in Svezia, nel 2000. La loro musica attinge ad una grande varietà di influenze, dal black e death metal fino ad arrivare a rock’n’roll e industrial.

Ad oggi hanno pubblicato quattro album: Synthetic Generation (2003), Termination Bliss (2006), Night Electric Night (2009) e The Perfect Cult (2014). La band è attualmente impegnata a dare gli ultimi ritocchi al suo nuovo lavoro, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2020 su etichetta Nuclear Blast.

«Siamo tornati! Dopo quattro anni di pausa e con Cat di nuovo con noi, insieme al micidiale Nitro alla batteria faremo uno show senza precedenti. Non vediamo l’ora di tornare on the road e ritrovarvi tutti. Non mancate!».